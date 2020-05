Asen Karaslavov, team manager dei bulgari del Botev Plovdiv, ha smentito la notizia di un accordo raggiunto per il passaggio all'Inter del trequartista classe 2004 Nikola Iliev: "L'Inter ci ha contattato e invierà un'offerta. Ma non c'è solo l'Inter, Iliev interessa anche ad altri club. Non è vero che abbiamo aggiunto un accordo definitivo".