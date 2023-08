E' saltata la trattativa tra l'Inter e Lazar Samardzic. L'ultimo contatto tra i dirigenti nerazzurri e il papà del giocatore c'è stato ieri sera ma non è stato positivo., così alla fine hanno deciso di abbandonare definitivamente la pista che avrebbe potuto portare in nerazzurro il centrocampista dell'Udinese.- Tra i due club era stato trovato l'accordo totale già da tempo e anche Samardzic aveva accettato le condizioni proposte dall'Inter,. I dirigenti nerazzurri non ne hanno voluto sapere, da quel giorno i rapporti si sono raffreddati, l'intermediaria dell'operazione Rafaela Pimenta è uscita dalla trattativa e non ci sono più stati passi in avanti. Tutto saltato quindi, nonostante il giocatore avvesse già svolto le visite mediche.Nei giorni scorsi il padre era tornato in Germania e il giocatore era rientrato a Udine in attesa che si sbloccasse la situazione,. Accordo mai più arrivato, così l'Inter ha deciso di abbandonare la pista e ora bisognerà capire quale sarà il futuro di Samardzic, che all'Udinese consideravano una cessione già chiusa.