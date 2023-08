Non è finita finché l'arbitro non fischia tre volte. O finché non arrivano comunicazioni da parte degli attori della telenovela che sta coinvolgendo l'Inter e Lazar. Ma il, da dove era partito per finalizzare il suo passaggio in nerazzurro curato nel dettaglio da Rafaela Pimenta, è un segnale forte sulla direzione che stanno prendendo le cose. E quindi chi sarà il sesto centrocampista nella rosa 2023-24 a disposizione di Simone Inzaghi?Sempre che Samardzic salti definitivamente, rimane percorribile la pista che porta allo svincolato, ex capitano dell'Udinese e dunque ex compagno del tedesco naturalizzato serbo. Esperto e duttile, il suo agente. Niente Torino, per ora niente Turchia per una pista che potrebbe riaprirsi.Ancora più semplice, però, sarebbe affidarsi a, rientrato dal prestito al Monza e autore di un, e il titolo diche però ne ha fatti due all'Egnatia ieri, non proprio un avversario di primo livello. Certo, l'incognita per Sensi è sempre stata il fisico, ma non si tratterebbe più di una prima scelta come era con Conte quando era appena arrivato dal Sassuolo; oraBisogna considerare anche che l'Inter deve prendere ancora un difensore. Senza il notevole esborso per Samardzic, e una volta chiuso per il ritorno di Arnautovic in attacco , l'ultima operazione in difesa potrebbe ampliare di molto i propri orizzonti. Verso Londra, doveè stato declassato a riserva? Più difficile, dopo che Timber, arrivato dall'Olanda, si è fermato per infortunio. Sono sempre in piedi i discorsi con l'Atalanta per(più restia a cederlo la Dea) e(fuori rosa), difensori. In un modo o nell'altro, tutte le caselle stanno andando al loro posto, e starà ad Inzaghi far quadrare il cerchio una volta chiusa la sessione di mercato.