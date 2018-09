Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell'Inter, parla a Sky Sport dei giovani italiani nei vivai: "Bisogna preoccuparsi del calcio di base e non soltanto di quello di vertice. La base si è ristretta, il problema è proprio a monte. La Federazione dovrebbe avere un direttore delle aree giovanili che invece non c'è. A mio avviso sarebbe necessario investire su questo ambito, cosa che viene fatta in altri Paesi e che non è difficile fare. Ora come ora si fa meno attività sportiva ed i giovani giocano di meno a calcio".