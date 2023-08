Lazar Samardzic all'Inter, l’affare si è definito. Il centrocampista serbo è arrivato questa sera a Milano e domani mattina sarà all'Humanitas di Rozzano per svolgere le visite mediche per i nerazzurri: step propedeutici alla firma sul contratto e all'annuncio ufficiale.



I DETTAGLI - L'operazione - che era già stata impostata da qualche giorno - prevede da parte dell'Inter un conguaglio economico che si aggira intorno ai 15 milioni di euro, a cui è stato aggiunto anche il cartellino di Giovanni Fabbian, prelevato dall’Udinese per 5 milioni e pronto a sostenere le visite mediche con il club friulano.