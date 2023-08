La voce dall'Inghilterra secondo la quale il West Ham sarebbe interessato ain caso di partenza di Lucas Paqueta' sembrava un banale errore di distrazione di chi non era a conoscenza del fatto che il tedesco naturalizzato serbo avesse già svolto le visite mediche susseguenti alla definizione dell'accordo con l'Inter. Invece,poste dal padre del calciatore.Da Oltremanica, dunque, danno ilPer il momento, gli Hammers non hanno vuoti da colmare in rosa sulla trequarti, ma potrebbero presto averne se il. L'ex Milan è rinato e ha giocato un ruolo fondamentale nella conquista della Conference League con l'assist per il gol decisivo di Bowen alla Fiorentina, e ora può prendere un treno importantissimo che lo porterebbe alla corte dei campioni d'Inghilterra, d'Europa e, ultimamente, un po' di tutto.David Moyes, discusso manager scozzese del West Ham, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della prima di campionato in casa del Bournemouth, confermando tutto quanto, ma dando un'idea precisa dello stato dell'arte:Proposta di quanto? Valutazione di quanto? Gli Hammers, da Manchester per adesso si spingono sopra gli 80 ma la sensazione è che l'offerta possa salire. Lo stesso Paqueta', a giugno, dichiarava: "Non ho intenzione di lasciare il West Ham, ma è chiaro che sogniamo di giocare sin da quando eravamo piccoli;".