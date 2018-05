Inter e Sampdoria si confermano due club 'amici'. Come dimostrano i trasferimenti dei vari Icardi, Poli, Palombo, Pazzini, Eder e Skriniar da una parte; Ranocchia, Biabiany, Bonazzoli, Duncan, Silvestre, Dodo e Caprari dall'altra. In vista del prossimo mercato estivo, i nerazzurri avrebbero stretto un patto per il terzino destro polacco Bereszynski (classe 1992) e per il centrocampista belga Praet (classe 1994). Invece è scemato l'interesse per il regista uruguayano Torreira, in trattativa col Napoli. Sempre secondo il Corriere dello Sport, possibile il ritorno in blucerchiato dell'attaccante Eder come contropartita tecnica. In alternativa a un terzino tra Santon e Nagatomo (se non lo riscatta il Galatasaray) senza dimenticare i giovani Zaniolo, Emmers e Odgaard.