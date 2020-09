Sono ore di attesa a Genova, sponda, per sapere se Antoniodiventerà nei prossimi giorni un calciatore blucerchiato. L'esterno dell'è il prescelto dalla dirigenza doriana per regalare a Ranieri uno dei rinforzi richiesti, specialmente sulle corsie dove la Samp ha evidenziato grossi problemi anche durante la partita con la Juventus. Lo ha confermato ieri anche il direttore sportivo Carlo Osti: "Candreva ci piace moltissimo, ma non piace soltanto a noi" ha dichiarato ieri nel pre partita. "Se l'Inter lo lascerà partire, sarà lui a scegliere la destinazione. Rimaniamo in attesa, ma saremmo felici di abbracciarlo a Genova" ha poi aggiunto poi il dirigente.- In effetti, la volontà dell'Inter è proprio quella di cedere il giocatore. Non solo, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.com il club nerazzurro avrebbe già un'intesa di massima con la Samp per la cessione del giocatore al club di Ferrero. La base dell'accordo dovrebbe essere attorno aiper il cartellino del calciatore classe 1987, entrato nell'ultimo anno di contratto. I nerazzurri risparmierebbero in questo modo circa 6 milioni lordi di ingaggio, monetizzando per quanto possibile la sua partenza.- La Sampdoria quindi resta in attesa di una risposta. A facilitare l'operazione potrebbe essere ilstretto con gli agenti di Candreva, i Pastorello, che curano anche gli interessi di Keita Baldé e indirettamente anche di Claudio Ranieri tramite il socio Bascherini. Corte Lambruschini ha messo sul piatto un contratto importante, un triennale da quasi, e nei piani di Osti e Pecini in questa settimana la priorità rispetto ad ogni altra manovra di mercato verrà riservata proprio alla trattativa Candreva. La palla passa a questo punto al giocatore, che ha ricevuto anche altre proposte e alcuni sondaggi interessanti. La Samp però non può aspettare all'infinito, e una risposta dovrebbe già arrivare nei prossimi giorni anche perché a breve sarebbe in programmaper provare a chiudere: Massimo