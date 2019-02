Domenica sera l'Inter ha avuto occasione di osservare da vicino uno dei grandi obiettivi per il calciomercato estivo, quel Joachim Andersen che tanto piace alla dirigenza nerazzurra. Il difensore della Sampdoria, titolare e autore di un'ottima partita, è da tempo un osservato speciale di Ausilio, ma il club milanese non è l'unica società ad aver reso noto il suo interesse per il danese.



Recentemente Corte Lambruschini ha incassato il gradimento di varie squadre appartenenti alla Premier League. Una delle compagini maggiormente interessate è sicuramente il Tottenham, che da tempo monitora la crescita del calciatore. Gli Spurs secondo alcuni rumors provenienti da Milano sarebbero stati presenti a San Siro per seguire dal vivo Andersen, già visionato più volte al Ferraris e entrato da qualche mese prepotentemente nei radar della squadra inglese.



Un interesse, quello del Tottenham, ribadito anche in occasione dell'ultimo viaggio oltremanica del vicepresidente Romei, che avrebbe approfittato di una recente riunione a Londra per incontrare anche alcuni emissari di Pochettino, con l'obiettivo di imbastire i primi contatti per Andersen.