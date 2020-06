Torna in campo l'Inter di Antonio Conte dopo il ko in Coppa Italia contro il Napoli. Di fronte a San Siro c'è la Sampdoria di Claudio Ranieri per il recupero della 25esima giornata di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali per il match:



INTER - Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro.



SAMPDORIA - Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley; Thorsby, Linetty, Bertolacci, Jankto, Murru; Ramirez; La Gumina.