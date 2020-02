Il recupero di campionato tra Inter e Sampdoria sembra destinato a slittare al 20 maggio. I tentativi di Marotta di anticipare la sfida a mercoledì quattro marzo, posticipando la semifinale di Coppa Italia contro il Napoli al 13 di maggio, non hanno trovato consensi. Troppe le difficoltà, a partire dallo stadio. La Uefa ha infatti chiesto di avere l’Olimpico a disposizione dal 15 maggio per poter iniziare i lavori necessari per la gara inaugurale dell’Europeo. A tal proposito, per la prima volta nella storia, Roma e Lazio giocheranno entrambe in trasferta l’ultima giornata di campionato. Per questo motivo sarebbe stato impossibile spostare la semifinale di Coppa Italia al 13 e la finale al 20, con uno stadio già occupato dai lavori. L’alternativa poteva essere il San Nicola di Bari, campo neutro e con capienza sufficiente per una competizione come la finale di Coppa Italia, ma la macchina organizzativa è partita tardi. L’Inter avrebbe inoltre dovuto ricevere l’ok da parte di Napoli, Juventus e Milan, che fino alla tarda serata di ieri non è arrivato.



SI NAVIGA A VISTA - Si attende dunque il comunicato che dovrebbe confermare come, ad oggi, l’unica data utile per il recupero di Inter Sampdoria sia quella del 20 maggio. Le cose potrebbero ovviamente cambiare strada facendo se i nerazzurri dovessero uscire da qualche competizione. Non qualificandosi per l’eventuale finale di Coppa Italia si libererebbe infatti la data del 13 maggio. Lo stesso discorso vale per l’Europa League, che potrebbe aprire altri spazi nel mese di aprile. Al momento si naviga a vista, con la data del recupero fissata al 20 di maggio e con varie possibilità aperte (per poterla anticipare il prima possibile) a seconda del cammino dell’Inter nelle varie competizioni.