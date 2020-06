Intervistato da Olé, l'ex difensore dell'Inter, Walter Samuel, esprime un parallelo tra Mourinho e Bianchi.



“Mou e Bianchi potrebbero essere simili sul piano della comunicazione. Carlos è stato un grande comunicatore anche con i media. Lanciava frecciate, spostava l'attenzione su ciò che voleva. Entrambi sanno bene come gestire i media e trasmettono al gruppo tranquillità. Sanno assorbire tutta la pressione. Vorrei parlare con Carlos Bianchi, gli ho mandato un messaggio per il compleanno ma vorrei confrontarmi con lui. Non mi piace disturbare o pesare, ma vorrei mi raccontasse le sue esperienze, come ha fatto con altri suoi ex calciatori”.