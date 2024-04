Inter, Sanchez abbandona la scaramanzia: FOTO con la seconda stella

17 minuti fa



I 14 punti di vantaggio sul Milan secondo a 7 giornate dalla fine fa cadere ogni barriera anche scaramantica in casa Inter che vede il traguardo dello scudetto numero 20 e quindi della seconda stella ormai a portata di mano. E allora anche i giocatori nerazzurri, che ieri sera al 95esimo hanno battuto l'Udinese in rimonta per 2-1 in extremis, si stanno lasciando andare nel pronunciare quella parola magica, scudetto, che manca dal 2021 con Conte in panchina.



C'è però di più perché c'è chi in casa Inter si è spinto ancora oltre, cucendosi già la seconda stella sul petto e pubblicando la foto attraverso i propri social network. Si tratta del Nino Maravilla Alexis Sanchez, subentrato anche nella serata di ieri in casa della squadra che lo ha lanciato in Serie A, l'Udinese, e che attraverso le sue storie instagram ha sfoderato la seconda stella. Eccolo.