Inter: Sanchez come Vidal, nel mirino adesso c'è Pinilla

Un gol e un assist per Alexis Sanchez nella vittoria per 2-1 di ieri dell'Inter contro il Genoa di Gilardino. Gol importante per il cileno sia perché gli consente di entrare ancora di più in fiducia ma anche perché con questo gol ha raggiunto Arturo Vidal a quota 37 gol al secondo posto della classifica dei migliori marcatori cileni della Serie A, al primo posto vi è l'ex Atalanta e Cagliari , tra le altre, Mauricio Pinilla con 47 (OptaPaolo)



DETTAGLI- Il cileno classe 1988 arriva all'Udinese nel 2008, con cui rimane fino al 2011 realizzando 20 di quei 37 gol in Serie A, dopo essere stato ad Arsenal e Barcellona e fatto incetta di trofei torna in Italia vestendo la maglia dell'Inter dal 2019 al 2022 con cui realizza 16 reti in 79 presenze. Ieri nella sua seconda esperienza nerazzurra segnando il primo gol in campionato tocca quota 37, raggiungendo l'ex Inter e Juventus Arturo Vidal.