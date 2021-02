era troppo stanco? ​Non so, lui ha cercato di dare il massimo, ma". Antonioal termine della sconfitta per 2-1 subita dalla Juventus a San Siro in Coppa Italia non ha puntato il dito soltanto sugli errori difensivi che sono costati due gol banali ed evitabili ai nerazzurri, bensì ha voluto sottolineare, ancora una volta, comeL'attacco diretto ad Alexis Sanchez lascia aperti anche tanti scenari per il presente e e futuro con un grosso rimpianto che ci porta indietro di neanche una settimana.I numeri di cui parla Conte sono infatti realmente impietosi.in Serie A e. Tanti i dribbling tentati (20), tanti, forse troppi, i tocchi di palla una volta ricevuti con 3 assist e solo 4 big chance create per i compagni a fronte di 20 passaggi chiave e 14 cross tentati.delle due partite più importanti da lui disputate da titolare finora, ovvero i quarti di Coppa Italia contro il Milan e la semifinale d'andata contro la Juventus, è cheIn una situazione ideale avere un giocatore con queste caratteristiche nelle rotazioni offensive può essere concretamente un'arma in più per gli allenatori, il problema è cheseppur in maniera differente e Sanchez rappresenta semplicemente la prima e probabilmente unica alternativa a disposizione dato lo scarso utilizzo dinon ritenuto pronto dalla proprietà.Ciò che oggi dà Sanchez all'Inter sono in grado di farlo anche altri elementi della rosa come Eriksen o Perisic, ma ciò che fanno Lukaku e Lautaro non lo riesce a fare nessun altro.. Un nove puro, un bomber d'area, all'Inter e a Conte sarebbe servito più di ogni altra cosa. Pensare che sia sfumato per "soli" 3 milioni non fa altro che aumentare la rabbia per un'occasione persa in una stagione da non fallire.