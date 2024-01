Inter, Sanchez frena il mercato: la decisione sul mercato

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Alexis Sanchez non ha nessuna voglia di lasciare l'Inter a metà stagione, nonostante le offerte arabe. E, senza il suo addio, l'Inter non investirà nel reparto offensivo.



La seconda avventura in nerazzurro del cileno non sta andando secondo le sue aspettative: in stagione, Sanchez ha totalizzato 15 presenze tra tutte le competizioni, siglando soli 2 gol (unicamente in Champions League).