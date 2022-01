L'Inter conquista la Supercoppa italiana grazie al gol di Alexis Sanchez all'ultimo minuto nei tempi supplementari. Intervistato da SportMediaset nel post partita, l'attaccante cileno ha trasmesso tutto il suo entusiasmo: "I campioni sono così, fanno cose che altri non fanno e più giocano e più stanno meglio. Oggi avevo fame di vincere, speravo di giocare dopo la gara con la Lazio. Sono come un leone in gabbia, se mi lasciano giocare divento un mostro; poi è chiaro che è l'allenatore a scegliere".