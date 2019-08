Ieri Ole Gunnar Solskjaer, manager del Manchester United, ha rivelato l'esistenza della trattativa per una cessione di Alexis Sanchez, obiettivo numero 1 dell'attacco dell'Inter; oggi è arrivata l'ulteriore conferma: il cileno non è stato convocato per la sfida contro il Crystal Palace di oggi. Lunedì sarà la giornata decisiva per chiudere l'affare tra nerazzurri e Red Devils.



Inter e United stanno trattando sul pagamento dell'ingaggio, da 12 milioni di euro a stagione netti: gli inglesi vorrebbero che i meneghini pagassero metà dello stipendio dell'ex Udinese, Barcellona e Arsenal.