Inter, Sanchez in uscita? C'è una pazza idea per il sostituto

Rai Sport rivela che nelle ultime ore, in casa Inter, si è tornati a ponderare l'idea di prendere un nuovo attaccante, essendo Alexis Sanchez in uscita. Il nome identificato come sostituto ideale del cileno è quello di Giovanni Simeone, punta del Napoli di Walter Mazzarri.