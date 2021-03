. Un jolly, per risolvere partite complicate e avere soluzioni diverse in attacco rispetto a Lukaku e Lautaro. Con ruolo diverso dal solito e richieste particolari da parte di Conte.. E’ entrato in campo propositivo, ha sfiorato un’altra marcatura ed è stato sempre pericoloso. Un’inversione di tendenza dopo il problema agli adduttori e più in generale un periodo di forma negativa. Spesso scarico, poco reattivo, l’ex Barcellona ha vissuto due mesi con pochi acuti: due assist, contro Benevento e Fiorentina, e poco più.Fatica a segnare questa nuova versione del Nino Maravilla, e le 3 reti ad oggi in campionato lo certificano. Ma può comunque essere utile.E’ infatti tra i componenti della rosa dell’Inter che hanno vinto di più in carriera: 14 titoli, di cui 4 campionati (2 con il Colo Colo, e uno a testa con River e Barcellona) e le due Coppe America con il Cile. Ora queste qualità andranno messe al servizio dell’Inter.Forse già a Parma dal 1’ (anche se al momento sembrano favoriti per partire titolari Lukaku e Lautaro). Tanto meglio se poi dovesse arrivare qualche gol in più.