Alexis Sanchez, raggiunto da Mediaset Infinity, ha commentato il 3-3 fra la sua Inter e il Benfica: "Credo che abbiamo dimostrato che la Serie A è diversa dalla Champions, qui la differenza la fanno concentrazione ed esperienza. Si è visto con la voglia che abbiamo dimostrato nel secondo tempo, si è vista una vera Inter".



Come va l'attacco dell'Inter?

"Tutti abbiamo qualcosa di diverso l'uno dall'altro, io sono diverso da Lautaro, da Thuram, da Arnautovic. E per noi è utile questo".



Il rigore?

"Sono abituato a calciare così, sentire i fischi della gente: è sempre andata così, è normale per me".