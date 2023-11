Arrivano buone notizie per l'Inter il giorno dopo il pareggio contro la Juventus in campionato: Alexis Sanchez, che non è partito con i compagni per la trasferta di Torino, ha qualche speranza di partecipare a quella di Lisbona mercoledì contro il Benfica in Champions League. Il cileno ha svolto in mattinata una seduta personalizzata a ritmi elevati e nel giro di due giorni potrebbe essere arruolabile. Le sue condizioni verranno monitorate per capire se può essere convocabile o se sarà meglio rimandare al Napoli nel weekend.



STEP PER PAVARD - Intanto, Benjamin Pavard, che si è fatto male qualche settimana fa contro l'Atalanta, ha tolto il tutore e ha cominciato a utilizzare il tapis roulant antigravitazionale per riattivare la muscolatura. Il rientro entro la fine dell'anno sembra possibile, anche se non si parla comunque di tempi brevi. Lo riporta Sky.