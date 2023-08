Assieme hanno giocato solo nel 2021/22, un anno per annusarsi, giocare (poco) insieme e darsi una sorta di staffetta. Poi un anno dopo le strade di Joaquin Correa ed Alexis Sanchez sono tornate a dividersi. Il Tucu è rimasto in nerazzurro, senza brillare, mentre il Nino Maravilla si è fatto ammirare al Velodrome con la maglia dell’OM. Ora i loro destini potrebbero intrecciarsi di nuovo.



NINO - Pur avanti con l’età, Alexis Sanchez ha dimostrato nell’ultima stagione che su di lui si può ancora puntare. Per questo motivo è quantomeno sospetto che un calciatore del suo livello sia ancora senza un contratto all’alba della partenza degli ultimi campionati e quando tanti degli altri sono già partiti. È chiaro che lo svincolato cileno stia aspettando la destinazione a lui più gradita. Stia insomma aspettando l’Inter. Nessun’altra offerta sul tavolo infatti potrebbe matchare il livello e la sfida a sé stesso di un ritorno lì dove lui riteneva che non fosse stato valorizzato. Di stare in panchina a Sanchez proprio non andava giù e non ha perso occasione per ribadirlo. Ora che l’attacco nerazzurro è più spuntato, qualche spazio in più potrebbe riuscire a ritagliarselo. Ecco perché le avance del Santos sono state rispedite al mittente per ora. Sanchez porta con sé una stagione da protagonista. Al Marsiglia è stato capace di 18 gol in 44 presenze in tutte le competizioni e anche in nerazzurro aveva ‘visto’ la porta più di quanto fatto poi da Correa. Ecco, Correa. Il ritorno del cileno infatti non s’ha da fare senza una contemporanea partenza dell’argentino.



TUCU - All’Inter, l’ex Lazio è stata una scommessa più persa che vinta e ora i nerazzurri ne stanno cercando un’acquirente sul mercato. Compito arduo visto che di reali interessi per l’argentino non se ne sono visti, né si vedono all’orizzonte. Una corsa contro il tempo che col passare delle ore diventa sempre più una missione impossibile. Correa ha ricevuto qualche approccio dall’estero, per un prestito, e altrettanti aleatori rumors sui club sauditi. Per ora, insomma, nulla di concreto. Per smuovere il mercato dell’Inter serve il primo tassello del domino e mancano solo due settimane.