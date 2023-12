L'Inter torna da Roma con un successo pesante, perché i tre punti contro la Lazio regalano a Simone Inzaghi il primo mini-allungo sulla Juventus, frenata a Genova e ora distante quattro lunghezze. Non c'è il tempo di riposarsi, mercoledì i nerazzurri tornano di nuovo in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia: a San Siro arriva il Bologna di Thiago Motta, quarto in classifica grazie al successo sulla Roma e in grande forma. Inzaghi studia la miglior Inter da utilizzare nel match infrasettimanale, con una consapevolezza: in attacco non potrà contare su Alexis Sanchez.



ANCORA AI BOX - El Niño Maravilla non ha ha smaltito l'affaticamento muscolare accusato sabato, che già lo ha costretto a saltare la sfida con la Lazio, e anche oggi non si è allenato con il gruppo, svolgendo lavoro personalizzato. Sanchez non ci sarà contro il Bologna e sarà da valutare per l'impegno di campionato con il Lecce (sabato a San Siro), un'assenza che limita le scelte offensive con il solo Marko Arnautovic di ruolo per far rifiatare Lautaro Martinez e Marcus Thuram.