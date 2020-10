Ancora a segno con il Cile contro la Colombia, Alexis Sanchez ha rimediato una botta in un contrasto con James Rodriguez ma ha voluto rassicurare i tifosi dell'Inter in vista della sfida con il Milan: "Sto bene, non è nulla di grave. Pronto per il derby di sabato? Sono sempre pronto, io amo quello che faccio", riporta FcInterNews.it.



FRECCIATA - Una frecciata anche alla Anfp, associazione che gestisce i campionati nazionali cileni: "Dobbiamo muoverci velocemente, non c'è tempo da perdere. La Nazionale deve fare un salto in tanti modi, nel suo complesso o nello sviluppo di ogni giocatore. Dobbiamo continuare a crescere a livello giovanile, l'Anfp deve migliorare il lavoro con i giovani perché non vedo nessuno pronto ad arrivare. Anche la stampa deve dare una mano in questo senso".