Le parole del, avevano spaventato non poco l’ambienteriguardo alle. “Sarà ancora una volta difficile contare su Alexis, ha un infortunio piuttosto complicato, speriamo che possa arrivare qui in tempo ma la situazione è seria” aveva dichiarato ad Adn Radio riguardo a una possibile convocazione per le qualificazioni ai Mondiali di settembre. In realtà la situazione sembra meno grave del previsto.. Anche se il caso sembra essere rientrato, il suo ennesimo acciacco ha confermato ancora una volta che l’Inter non può fare totale affidamento su di lui, che è, oltre che per i 7 milioni di ingaggio, proprio per le sue sempre precarie condizioni fisiche.Così, la sua situazione blocca anche il mercato degli altri esuberi in attacco.. Tutti e tre hanno offerte importanti:sia in Italia che all’estero. Proprio l’uruguaiano, reduce da un grande precampionato, dovrebbe essere il principale indiziato a rimanere in rosa come quinto attaccante, precludendosi però la possibilità di giocare e continuare a crescere ancora.