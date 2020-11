L'attaccante dell'Inter Alexis Sanchez ha parlato a Sky dopo la vittoria per 3-0 contro il Sassuolo: "Abbiamo sempre giocato grandi partite, ma a volte ci è mancato il dettaglio, l'ultimo passaggio, la stoccata finale. Ma in generale stiamo facendo tutto quello che vuole Conte, quindi per me stiamo facendo bene.Il mio ruolo in squadra? Amo il calcio e più gioco e più mi sento in forma, ho bisogno di questo per essere al massimo e di mostrare in campo quello che sono. Voglio vincere sempre e lottare sempre, e sono in una grande squadra come l'Inter adesso. Scossa dopo il ko con il Real? Mercoledì abbiamo sbagliato, siamo entrati in campo un po' timidi. Ma qui ci sono grandi giocatori, ho fiducia in tutti e dobbiamo andare avanti sempre a testa alta".