Un’arma in più per Antonio Conte. L’Inter torna a allenarsi oggi e il tecnico potrà lavorare sull’ultimo acquisto: Alexis Sanchez. Impiegato nella partita del Cile contro l’Argentina, l’attaccante avrà a disposizione una settimana per guadagnarsi un posto da titolare e debuttare nel match di sabato contro l’Udinese, la squadra che lo lanciò in Italia. Secondo il Corriere della Sera, Conte punta molto sul giocatore e potrebbe schierarlo dall’inizio al fianco di Romelu Lukaku, bisognerà però vedere come risponderà in allenamento, ma i presupposti sono buoni. Inoltre Lautaro sarà impegnato nella notte tra martedì e mercoledì con l’Argentina contro il Messico e rientrerà a ridosso della partita. Nella trasferta di Cagliari Sanchez era arrivato da poco e Conte non lo ha voluto rischiare.