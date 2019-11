Il mercato estivo dell'Inter sarà quello del definitivo salto di qualità. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come Marotta e Zhang siano decisi a regalare due top player a Conte.



“Se il mercato di gennaio sarà quello delle occasioni, quello della prossima estate sarà prevedibilmente quello del definitivo salto di qualità. A un anno dall’uscita dal settlement agreement e dopo due stagioni consecutive in Champions, l’Inter dovrà andare all’assalto di almeno due top player per avvicinare sempre più la leadership della Juventus e consolidarsi come rivale più accreditata ai bianconeri nella corsa allo scudetto. E più o meno questo l’iter del nuovo progetto nerazzurro, partito con l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina e con inserimenti giovani, di qualità e con margini di miglioramenti potenzialmente enormi”.