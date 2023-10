Il mercato dell’Inter, in questo momento, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, propone come possibile rinforzo Mehdi Taremi, in scadenza di contratto col Porto e reduce da una trattativa andata a monte col Milan (che sta sondando comunque il terreno per il prossimo calciomercato). I lusitani vorranno cercare di monetizzare a gennaio per non perdere l’iraniano a parametro zero. Le alternative portano a Santiago Gimenez del Feyenoord e Nikola Krstovic del Lecce.