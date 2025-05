Inter, sarà PSG due anni dopo il Manchester City. Quanto c'è del Barcellona, il grande ex Hakimi e le voci su Donnarumma

AFP via Getty Images

E così,. Due anni fa è stato il Manchester City a mortificare gli sforzi dei nerazzurri di Simone Inzaghi, che quest'anno cercano miglior fortuna di fronte allo spagnoleggianteDopo il Barcellona, quindi,, portati nel mito prima da Guardiola e poi dallo stesso tecnico asturiano che oggi fa sognare a Parigi quella coppa tanto agognata e sfuggita nel 2020 per colpa del Bayern allora guidato da Hansi Flick. Un curioso intreccio di storie e destini, che però si ferma qua.

Innanzitutto,I tifosi dell'Inter possono frenare i cavalli,, un terzino offensivo ma inquadrato in una linea di difesa che non pratica il fuorigioco ossessivo di Inigo Martinez e compagni. Il giovane ecuadorianoe il capitano di lungo corso(ex Roma) hanno cementato un'intesa solida, mentre sulla destra imperversa il grande ex, in condizioni simili a quelle che gli interisti hanno nelle loro memorie della stagione 2020/21 e autore del goal che ha certificato l'accesso alla finalissima, il 2-0 all'Arsenal.

A centrocampo il pericolo maggiore è rappresentato dalla classe e dall'intelligenza di, anche lui a segno nella semifinale di ritorno con l'Arsenal, e dalle colonnestelle meno reclamizzate dell'ex Napoli ma centrali nel funzionamento del meccanismo messo a punto da Luis Enrique. E se parliamo di stelle, non si può non citare, partito a zero per unirsi a quel Real Madrid che proprio i Gunners hanno fatto fuori ai quarti di finale. Al posto del debordante ego di Mbappé, "Lucho", fin da subito convintissimo che sarebbe stato meglio così, ha messo su un quartetto jazz con tre titolari, solitamente, e poipronto a entrare o a fare le veci di uno dei tre dall'inizio. Dembélé da falso 9 ha numeri strepitosi tra goal e assist, il talento di Doué è accecante e Kvara non ha bisogno di essere presentato, dato che lo conosciamo benissimo.

Manca qualcuno? Sì, certo, manca il più atteso., specialmente in Champions, dei parigini: miracolo dopo miracolo, dai rigori parati a Liverpool agli interventi contro il frizzante Aston Villa, fino ad arrivare al miracolo sulla sassata di Odegaard che ha soffocato le velleità di rimonta dell'Arsenal. In Inghilterra il suo nome se lo ricordano tutti, anche per via di Euro 2021:. Per il resto, se rinnovo o non rinnovo, se Milano o altrove, sarà l'estate a stabilirlo. "Sanno quello che voglio", ha detto Gigio dopo la partita: sicuramente, quel che vuole lo sa lui.