Non è ancora ufficiale, ma di fatto l’Inter è tornata in regime di settlement agreement per il fair play finanziario, prossimamente i nerazzurri firmeranno quanto già notificato in viale della Liberazione da diversi giorni e nel giro di una settimana sarà tempo di comunicati. Antonello (attualmente ad Istanbul in rappresentanza del club per impegni con l’ECA) ha già avuto modo di leggere le future sanzioni che, fanno sapere dal quartier generale nerazzurro, non destano troppe preoccupazioni in quanto si tratterebbe di misure molto più morbide rispetto alle limitazioni che i nerazzurri hanno dovuto osservare in passato.



COSA CAMBIA - Intanto è importante dire che non ci sarà alcun taglio nella lista Champions. Per l’Inter è invece prevista una multa che potrà aumentare o diminuire a seconda degli obiettivi che i nerazzurri raggiungeranno. L’accordo tra Inter e Uefa sarà su base triennale, diversamente da Juventus e Milan, che invece pare abbiano stretto un accordo annuale. Chiaramente il tutto potrà pesare anche sul mercato, perché tra i paletti previsti c’è anche l’equilibrio tra costi e ricavi, dati che per adesso l’Inter ha deciso di non divulgare.