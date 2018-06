È caldo l’asse col Genoa ( oggi l’incontro in sede per il doppio scambio di giovani ), ma anche quello col Sassuolo.in queste ore. Il club nerazzurro, dopo gli incontri dei giorni scorsi con la società del presidente Giorgio Squinzi, vuole continuare a muovere passi avanti nelle trattative già avviate. Le due società sono da tempo in ottimi rapporti e - secondo Sky Sport - anche oggi in serata si sono incontrate per portare avanti le trattative:. Dopo aver visto l’agente Lippi nei giorni scorsi, Ausilio vuole imbastire la trattativa col Sassuolo per il giocatore, molto gradito ai nerazzurri come Malcom. “Oggi ero qui per il rinnovo di Berni - ha detto Lippi esattamente una fa -.Grandi conferme, dunque, sulla pista Inter-Politano, che resta calda.- Ma non è l’unica trattativa sul tavolo di Inter e Sassuolo. Discorsi avviati anche per un ritorno: quello di, centrocampista ghanese che all’Inter farebbe comodo per ragioni di lista Uefa essendo cresciuto nel vivaio dell’Inter. Dopo le limitazioni della giornata di ieri, l’idea Duncan prende sempre più corpo. Il classe 1993 nell’ultima stagione ha disputato 26 partite con la maglia del Sassuolo, prima sotto la guida di Bucchi e poi di Iachini. Le due società parlano anche del classe 2000talento assistito da Mino Raiola che può essere inserito in un'operazione destinazione Sassuolo realizzando una plusvalenza.: il giocatore piace molto ai nerazzurri, che vorrebbero acquistarlo dall’Argentinos Juniors e lasciarlo in prestito al Sassuolo per la prima stagione., che gradirebbe il trasferimento in nerazzurro.