Inter-Sassuolo è la prima delle tre gare della sesta giornata, primo turno infrasettimanale, in programma a partire dalle 20.45 con fischio d'inizio al Giuseppe Meazza in San Siro di Milano. Simone Inzaghi arriva da capolista imbatutto e a punteggio pieno alla gara anche se senza il bomber di scorta Marko Arnautovic fermatosi per infortunio contro l'Empoli. Alessio Dionisi e i suoi neroverdi, invece vogliono confermare l'ottima prestazione che ha portato alla vittoria per 4-2 contro la Juventus nell'ultimo turno.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Inter-Sassuolo, calcio d'inizio alle 20.45 di mercoledì 27 settembre al Meazza di San Siro sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. In streaming da smartphone, tablet e pc sarà quindi visibile tramite l'app di Dazn.



LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram.

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.