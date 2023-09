: Attento sulla conclusione di Toljan, vola a respingere con due mani. Si ripete con altrettanta concretezza su Bajrami ed esce tempestivamente ancora sull’albanese, a disturbare la sua corsa indisturbata verso la porta, lanciato erroneamente a rete da Calhanoglu. Bravo su tutti i palloni alti. Enormi responsabilità, invece, sulla conclusione di Bajrami, che quasi si butta in porta da solo.: Una serie di sbavature non da lui gli fanno completare un primo tempo decisamente insufficiente. Migliora nella ripresa.: Pinamonti non lo impensierisce mai.: Bello il cross che per poco non trova Dimarco in area di rigore. Su Berardi se la cava bene. Con il tempo la prestazione cala decisamente.(Dal 23’ s.t.: Entra quando l’Inter prova il forcing, con il Sassuolo che riparte sporadicamente).: Occhi negli occhi come un classico western, temporeggia, conta i passi, poi si gira e preme il grilletto facendo secchi sia Viti che Consigli. Si perde colpevolmente Erlic in area ed è un miracolo che Sommer ne esca indenne.: Reagisce d’orgoglio alle ultime prestazioni in cui era sembrato poco brillante. Questa volta ci mette più corsa, ma francamente non può bastare.: Con un retro passaggio killer verso Sommer, manda quasi in porta Bajrami. Ancora lui sulla penetrazione dell’albanese nel secondo tempo, si oppone tardivamente e l’Inter paga dazio.(Dal 40’ s.t.: Dopo una serie di prestazioni impeccabili, questa volta stecca. Evidentemente a corto di fiato. Molla un po’ troppo presto Berardi, che comunque segna con una prodezza, ma che comunque non è nuovo a certe giocate.(Dal 23’ s.t.: Carlos Augusto lo mette in porta ma il primo controllo è impreciso e agevola l’uscita di Consigli.: Vale un po’ lo stesso discorso di Mkhitaryan, a fine primo tempo avrebbe meritato di respirare un po’ in panchina.(Dal 23’ s.t.: Con il contagiri l’assist per Frattesi, che però spreca.: Con disarmante prorompenza, si porta un paio di volta Viti a spasso per il campo. Prende il tempo a Erlic e incorna sul bel cross di Dumfries, ma senza precisione.(Dal 23’ s.t.: Fa più confusione che altro.: Sulla stessa lunghezza di Empoli. Ma chi può farlo riposare?: L’Inter non scende in campo nel secondo tempo. Senza Arnautovic, davanti c’è un bel problema.: Il mancino di Dumfries non è potente ma preciso e lui non riesce a intervenire. Bravissimo, invece, quando in uscita mura tempestivamente Frattesi.: Il colpo di tacco di Berardi lo libera al tiro ma Sommer mura la sua conclusione. Limita le avanzate di Dimarco.: Una leggerezza in marcatura su Thuram, in area di rigore, per poco non costa un gol subito, ma il centravanti nerazzurro non indirizza a dovere. È bravo, invece, quando a corpo morto si tuffa sulla conclusione dello stesso francese, ben servito da Dumfries. Bravo anche quando rimedia a un brutto liscio di Henrique, che quasi mette in porta Lautaro. Incredibile, invece, l’errore che commette in area avversaria, quando di testa riesce a mettere fuori con tutto lo specchio spalancato davanti.(Dal 36’ s.t.: Thuram ha un altro passo e lui fa fatica a contenerne l’esplosività quando il francese lo affronta in campo aperto. Fulminato anche da Dumfries per l’1-0 nerazzurro.(Dal 16’ s.t.: Con lui in campo la difesa sembra più solida).: Dumfries gli va via da tutte le parti e a fine primo tempo Dionisi corre ai ripari togliendolo dal campo.(Dal 1’ s.t.: Dumfries continua ad andare come e quando vuole).: Liscia un brutto pallone che rischia di favorire Lautaro. Per il resto è sempre ordinato in mezzo al campo, dove gioca su Mkhitaryan.: Resiste al pressing di Barella e vede la verticale per mandare al tiro Lauriente. La giocata merita anche gli applausi di Dionisi dalla panchina.: È sempre e solo dal suo mancino che sgorgano azioni pericolose. È lui a servire l’assist per Bajrami ed è ancora lui a realizzare il 2-1 con un gol dei suoi, dal vertice opposto dell’area rispetto all’angolo in cui infila il pallone.: Sua la prima pressione su Calhanoglu. Si rende pericoloso un paio di volte, ma perdona l’Inter sul brutto errore di Calhanoglu. Si rifà nella ripresa, quando penetra tra le maglie nerazzurre e batte Sommer con un destro beffardo sul suo palo.(Dal 16’ s.t.: Tocca pochi palloni).: Quando prende palla mette sempre un po’ di apprensione alla retroguardia. Arriva alla conclusione scambiando con Defrel, ma trova Sommer pronto ad opporsi.: Perde tutti i duelli con Acerbi.(Dal 34’ s.t.: Incarta l’Inter soprattutto in mezzo al campo.