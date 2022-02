Inter-Sassuolo (domenica 20 febbraio calcio d'inizio alle ore 18 in diretta tv su Dazn) è una gara valevole per la 26esima giornata di campionato in Serie A, la settima nel girone di ritorno.



PROBABILI FORMAZIONI



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Gagliardini, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Müldür, Ayhan, Chiriches, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Traoré; Berardi, Scamacca, Raspadori.