L’Inter vuole combattere il razzismo, coi fatti. Per spegnere i buu della curva Nord contro Koulibaly, l’Inter ha lanciato la propria campagna trasformando i versi in un acronimo simbolo della fratellanza. "Brothers Universaly United", eccolo il vero significato di BUU, che tradotto suona ancora più forte: "Fratelli universalmente uniti". Per la campagna anti razzismo è sceso in campo in prima persona il presidente Steven Zhang, ma anche il vice presidente Zanetti, il capitano Icardi e tanti ex campioni nerazzurri come Luis Figo e Samuel Eto'o. "Scrivilo, non dirlo”, è lo slogan scelto nel video dall’Inter.



In tribuna questa sera a San Siro 11mila bambini (tutti con un capellino con scritto BUU) e gli striscioni BUU: lo stadio è pronto a dire con forza buu al razzismo. Lo faranno anche i giocatori in campo, sia dell’Inter sia del Sassuolo, con una patch sulla manica della maglietta. Anche l’allenatore nerazzurro Spalletti si è detto orgoglioso per l’iniziativa: "Sarà un messaggio importantissimo, grazie ai bimbi possiamo migliorare nel nostro mondo”.