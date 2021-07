A margine della sfida contro il Lugano, l'attaccante classe 2001, Martin Satriano, ha parlato ai microfoni di Inter tv.



“Abbiamo fatto una bella partita, stiamo lavorando bene in questi giorni di ritiro. Sono molto contento per il gol e anche per come abbiamo giocato. Per me è un'emozione enorme giocare con questa maglia, accanto a questi campioni: Non lo so neanche spiegare, sono davvero contento. Se mi ispiro a Lautaro? Sicuramente è uno dei migliori giocatori dell'Inter, ad Appiano anche l'anno scorso l'ho osservato da vicino durante gli allenamenti per imparare il più possibile".