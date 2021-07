fa gol a raffica e non importa contro quale avversario si misuri, lui segna a prescindere., ricorrendo a un ampio repertorio: di testa, di destro, di sinistro, di rapina e di potenza. Insomma, sarà anche un classe 2001, ma quando va in campo non ha paura di nessuno. Certo, sicuramente ancora un po’ acerbo, ma Satriano si sta affacciando adesso al calcio dei grandi, dopo essere sbarcato da una realtà completamente diversa ed essersi confrontato solo nel campionato Primavera.Inzaghi è rimasto piacevolmente sorpreso dalle qualità di questa giovane punta, tanto da aver chiesto di poterlo allenare per ancora un paio di settimane, ovviamente al fine di testarlo anche in amichevoli più impegnative., che continua a insistere. Per adesso, dunque, Satriano rimarrà ad allenarsi in Pinetina, tra un paio di settimane e ne riparlerà, magari avendo le idee ancora più chiare.