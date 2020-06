Javier Saviola elogia le qualità di Lautaro Martinez, attaccante argentino dell'Inter, nelle mira del Barcellona.



“Lautaro mi piace tanto come attaccante. Adoro come gioca e soprattutto mi piacciono i suoi movimenti e la cattiveria che ha. Speriamo che la sua freschezza, abbinata a quella di giocatori esperti, con Leo Messi, sia un vantaggio per l’Argentina. Spero trovi continuità”.