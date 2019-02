In un periodo più che complicato della stagione dell'Inter arriva una buona notizia dalla Cina. I contratti di sponsorizzazione siglati dall’Inter con l’azionista di riferimento Suning e con le altre aziende cinesi e asiatiche potranno finalmente portare introiti al club nerazzurro.



La società, al momento dell'emissione del bond da 300 milioni nel dicembre 2017 aveva infatti annunciato le difficoltà nell'incassare i proventi dei contratti di sponsorizzazione sottoscritti in Cina. Oggi però, come rivelato da Calcio & Finanza, l'Inter ha pubblicato la relazione finanziaria semestrale in cui viene annunciata una tabella di riscossione dei premi di sponsorizzazione.



"Per quanto riguarda i tempi di riscossione dei contratti di sponsorizzazione asiatici - si legge nel documento - presentiamo la seguente tabella: In base alla tabella, si evidenzia che:

- Nel periodo 1 luglio 2016 - 31 dicembre 2018, abbiamo registrato ricavi cumulati per € 207,0 milioni, incassando, alla data della presente relazione, € 126,4 milioni (€ 101,8 milioni al 31 dicembre 2018) - I pagamenti in sospeso in essere alla data della presente relazione sono diminuiti a 80,6 milioni di euro (39% sul totale) da 105,1 milioni di euro al 31 dicembre 2018, di cui 44,5 milioni di euro relativi al semestre in corso.

Dalla data di pubblicazione della nostra relazione al 31 dicembre 2018 - spiega ancora il club - abbiamo raccolto 24,5 milioni di euro, che non sono pertanto riportati nei numeri di riferimento al 31 dicembre 2018".



Notizie positive, anche se ancora il club è lontano dall'incassare il 100% delle cifre pattuite, ma che aiutano l'Inter sia nella gestione ordinaria del flusso di cassa che nel rapporto con i sottoscrittori del bond e con le banche per la tutela delle linee di credito.