. Questo è quanto stabiliva l'accordo trovato lo scorso 13 agosto, giorno in cui il croato - scartato da Antonio Conte nella tournée in oriente - firmò il suo contratto con i bavaresi. Di acqua sotto i ponti, da quel giorno di mezza estate, ne è passata tanta: per l'ex Wolfsburg si tratta di 22 presenze, 5 gol e 8 assist. Un buon bottino, un soddisfacente riscatto dopo lo smacco ricevuto da Conte.Già, riscatto. Morale ma anche economico. La pandemia coronavirus, oltre a fermare il calcio, ha avuto ripercussioni anche sul calciomercato. E così il Bayern Monaco, che si appresta a tornare in campo (domenica è in programma la trasferta sul campo dell'Union Berlino), riflette.. Perisic continua a non rientrare nei piani di Conte, che a livello tattico è stato molto chiaro: ciò nonostante, l'Inter non vuole abbassare le proprie pretese. Tra le due contendenti c'è proprio Perisic, che non vuole forzare la mano e aspetta novità: