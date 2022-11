Il ct dell'Argentina, Scaloni, ha rinunciato al calciatore dell'Inter, Joaquin Correa, vittima di un infortunio. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico della nazionale sudamericana non è stato contento dell'atteggiamento del calciatore nerazzurro, che ha provato a nascondere il problema.



“Scaloni ha preso male l’infortunio dell’interista Correa, ma solo perché lo ha nascosto, e non si cruccia più di tanto per gli acciaccati. Ieri Messi è tornato a lavorare in gruppo, pericolo rientrato”.