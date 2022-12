A margine della partita vinta contro l'Olanda, il tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni, ha difeso dalle critiche l'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez.



“Lautaro ci ha salvati tante volte e per questo motivo è ingiusto criticare proprio lui che spesso ha segnato. Va bene che segni Julian e va bene anche che segni Lautaro, perché anche lui segnerà. Di Maria? Oggi non era pronto per giocare. Averlo in panchina è sempre una tentazione. Speriamo che con il passare dei giorni possa migliorare e arrivare in condizione da partita”