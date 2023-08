è la scelta che l'ha ormai fatto per completare il proprio reparto d'attacco. Il bomber italiano delè diventato in breve tempo il primo nome per dimenticare, il giocatore su cui puntare per rimpolpare un reparto in cui ci sono giàe in cui, almeno per ora, rimane anche il cedibile. Il club nerazzurro nelle ultime ore sta spingendo nei contatti con gli Hammers per trovare una quadra economica che però è ancora tutta in divenire anche se lo satto di Marotta e Ausilio ha, almeno per ora,che era il club più vicino a riportarlo in Italia.Nonostante l'indicazione data dal classe 1999 a mezzo stampa e che lo voleva indirizzato verso i colori giallorossi: "o sempre ragionato con il cuore e continuerò a farlo anche in futuro. E sapete quali sono i due colori del mio cuore. Per me Roma è casa"Non un tradimento alla Roma, in ogni caso, ma semplicemente un'opportunità, per evitare di finire, fra qualche settimana, ancora bloccato a Londra.(l'Inter sta spingendo anche per Samardzic) perchénella trattativa. Gli Hammers lo scorso anno lo hanno pagato tanto, oltre 40 milioni, per strapparlo al Sassuolo e a bilancioPer meno si realizzerebbe minusvalenza, ma con l'Inter si sta lavorando sia ad una formula che porti nelle casse del club un valore superiore a quella cifra nell'immediato (la richiesta di 30 milioni cash è ritenuta eccessiva per l'Inter), sia a un prestito con obbligo di riscatto che arrivi a cifre leggermente più basse, ma che consentirebbe una plusvalenza più ampia in virtù di un altro anno di ammortamento a bilancio.dell'operazione fra quota residua a bilancio e ingaggio al lordo di un giocatore ritenuti in esubero. Per questo Scamacca è sempre più vicino ai nerazzurri con il punto d'incontro che potrebbe essere trovato a 25 milioni più bonus, cifre comunque ben più contenute rispetto all'affare Lukaku.