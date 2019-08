L’Inter continua a lavorare allo scambio con la Fiorentina e attende la decisione di Dalbert. Come riportato da Sky Sport, oggi c’è stato un incontro con l’agente di Biraghi e la Fiorentina. Sul brasiliano c’è anche il Nizza, ma non c’è l’accordo con l’Inter: i nerazzurri vogliono il prestito oneroso, mentre i francesi prestito gratuito. Si cerca quindi l’accordo tra i viola e Dalbert in quello che poi sarebbe uno scambio di prestiti con diritto di riscatto.