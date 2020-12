Lo scambio di prestiti tra Paredes ed Eriksen potrebbe convenire all'Inter anche dal punto di vista fiscale. Questo è quanto spiega la Gazzetta dello Sport.



“Veniamo piuttosto alle trame legate allo scambio Eriksen-Paredes. In questa vicenda incide l’effetto-Decreto Crescita. Infatti il danese usufruisce dello sconto per chi si impegna a fissare la propria dimora fiscale in Italia per almeno due anni. Se andasse via a titolo definitivo, quindi, l’Inter perderebbe quei benefici e le tasse sullo stipendio verrebbero raddoppiate (da 10 milioni a 15 lordi). Ecco perché a Marotta l’idea di cederlo solo in prestito va bene, perché se tornasse entro giugno non perderebbe l’anno fiscale italiano. In ogni caso anche Parades si candiderebbe per uno sconto fiscale, considerato che manca dall’Italia da oltre tre anni. Quindi ha i requisiti per ottenere anche questo vantaggio sulle tasse”.