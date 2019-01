L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sul mercato dell'Inter e spiega come Héctor Herrera non sia un obiettivo sensibile per la società di corso Vittorio Emanuele.



“L’Inter cerca un costruttore di gioco, non un giocatore di rottura. Per intendersi: è per questo che il messicano Herrera non risponde ai parametri, mentre l’altro Herrera (Manchester United) è stato preso in considerazione ma non è reputato un upgrade. Al contrario Modric è Modric, è l’universalmente riconosciuto di cui sopra. È il centrocampista che prima di terminare la carriera aveva manifestato ai suoi agenti la voglia di chiudere il cerchio dei grandi campionati europei: protagonista nella Liga, in Premier League ha già giocato, la Bundesliga non interessa, resta la Serie A”.