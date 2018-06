Piero Ausilio non si ferma un attimo. Un'occhiata ai conti per le plusvalenze entro il 30 giugno, incontri continui, l'operazione Nainggolan portata ormai quasi al traguardo. Ma il ds dell'Inter non vuole trascurare il colpo Malcom, anzi: l'ala classe '97 del Bordeaux è una priorità nerazzurra per la fascia dove c'è bisogno di un investimento importante. Ecco perché nelle ultime ore sono proseguiti i contatti proprio come sul fronte Dembelé, ma con maggiore intensità per riuscire a capire come impostare l'operazione Malcom, determinante eppure delicatissima.



PROBLEMA FORMULA - L'Inter ad oggi non vuole o può chiudere l'affare Malcom in prestito con obbligo di riscatto perché i 40 milioni circa richiesti dal Bordeaux diventerebbero eccessivi per il Fair Play Finanziario e creerebbero problemi al bilancio, visto che il prestito con obbligo è considerato come un acquisto a titolo definitivo dall'Uefa. Ecco perché ha ricevuto segnali di apertura dal club francese anche a un prestito con diritto di riscatto a 'mascherare' l'obbligo: in che modo? Il Bordeaux pretende un prestito a cifre molto elevate, circa 7/8 milioni garantiti subito, così da rendere quasi automatico e obbligatorio il riscatto tra un anno per non aver buttato via 8 milioni per un prestito. E poi, nei prossimi anni il pagamento di altri 30/32 milioni per arrivare ai 40 totali come da prezzo di listino. Lavori in corso, l'Inter darà presto una risposta e farà la sua proposta ma è fiduciosa, vuole anche Malcom dopo Nainggolan. E Malcom vuole l'Inter, dettaglio non da poco. Si può fare.