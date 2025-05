Getty Images

L’Inter avanza a passi decisi verso Bonny e lo fa anche portando la dirigenza in prima persona a visionarlo. Questa sera al Gewiss Stadium, infatti, è presente il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, proprio per seguire da vicino la prestazione del calciatore francese, impegnato contro l’Atalanta. L’interesse va avanti da molte settimane e dopo diversi confronti sembrerebbe che il nome di Bonny sia attualmente quello in cima alla lista. Il fatto che adesso si sia mosso Ausilio in prima persona non fa che confermarlo, prima è stato il momento degli osservatori, adesso quello del ds. la trattativa si fa calda.

PER L’IMMEDIATO - I dialoghi stanno andando avanti, primi contatti ci sono stati già anche con l’agente del calciatore. L’Inter vorrebbe accelerare per provare ad avere Bonny già a disposizione per il Mondiale per Club, competizione cui non dovrebbero partecipare né Correa né Arnautovic, entrambi in scadenza a giugno. Il prezzo del cartellino non è basso, si ragiona sui 25 milioni di euro, una valutazione tutto sommato abbordabile per i nerazzurri, che sembrano intenzionati a correre il rischio.

Attaccante dotato sia tecnicamente che fisicamente, Bonny non riempie l'area ma L'Inter si sta avvicinando a grandi passi verso Bonny, potrebbe essere proprio il francese il primo rinforzo nel reparto offensivo.